Капитан первого ранга назвал потери танковых батальонов ВСУ

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«Каждый день они терпят потери в размере одного полноценного батальона. Вот например, вчера, позавчера. Четыре или пять батальонов составляют бригаду. Но, нужно понимать, что количество солдат не безгранично», — сказал Дандыкин.
В заключение, он подчеркнул, что «потери, понесенные в ходе контрнаступления, намного выше по сравнению с нашими, пропорция гораздо больше, чем один к семи».
Ранее стало известно, что ВС РФ в ходе боевых действий на Запорожском направлении захватили немецкие танки Leopard и БМП Bradley. Видеозапись была опубликована Минобороны России.