Карчаа: Киев планирует атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля

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В ночь на 5 июля ВСУ планируют нанести удары по Запорожской атомной электростанции с помощью высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов. С таким заявлением выступил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
По его словам, Киев готовится атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля. При этом также планируются удары ракет с радиоактивными отходами.
Во вторник, 4 июля, украинские власти отключили Запорожскую АЭС от 750-й линии электропередач.
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«Украина намеревается также ударить по станции ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами», - заявил Карчаа.
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Элина Позднякова