Картаполов анонсировал замену мобилизованных на контрактников в зоне СВО

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Россия не нуждается в дополнительной мобилизации для того, чтобы провести ротацию в зоне спецоперация. Этот процесс будет проводиться за счет тех, кто подписал контракт с Минобороны России. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, контрактников набирают именно для проведения ротации мобилизованных.
Он также предположил, что к концу года число контрактников может существенно увеличиться.
Ранее военкор Алексей Живов в интервью «Радио 1» рассказал, что пока в России нет необходимости в мобилизации, однако её целесообразность будет зависеть от задач, поставленных перед армией России.
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«Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет», - цитирует «Лента.ру» Картаполова.
Ранее военкор Алексей Живов в интервью «Радио 1» рассказал, что пока в России нет необходимости в мобилизации, однако её целесообразность будет зависеть от задач, поставленных перед армией России.
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Элина Позднякова