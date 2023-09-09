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Картаполов анонсировал замену мобилизованных на контрактников в зоне СВО

09 сентября 2023, 11:22
Фото: iStock/scaliger

Фото: iStock/scaliger

Россия не нуждается в дополнительной мобилизации для того, чтобы провести ротацию в зоне спецоперация. Этот процесс будет проводиться за счет тех, кто подписал контракт с Минобороны России. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, контрактников набирают именно для проведения ротации мобилизованных.

«Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет», - цитирует «Лента.ру» Картаполова.


Он также предположил, что к концу года число контрактников может существенно увеличиться.

Ранее военкор Алексей Живов в интервью «Радио 1» рассказал, что пока в России нет необходимости в мобилизации, однако её целесообразность будет зависеть от задач, поставленных перед армией России.

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#человек
#счёт
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Милонов получил звание за прохождение службы в зоне СВО
Шойгу присвоил депутату Милонову звание лейтенанта за участие в СВО
09 сентября 2023, 11:51

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов получил звание лейтенанта во время службы в зоне СВО. Об этом политик сообщил в эфире программы «Соловьёв Live».
Он добавил, что для него большая честь носить такое звание.

Кроме того, депутат подчеркнул, что стал лейтенантом после того, как прошёл службу в зоне СВО, «находясь в рядах Вооружённых сил России».

По словам депутата, министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о присвоении звания ещё в конце июня.

Ранее Милонов высказал своё мнение о посещении россиянами европейских стран. По его словам, в нынешней политической обстановке такие действия можно считать безнравственными и бесчестными по отношению к российским военным, задействованным в зоне СВО.

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#сво
#сергей шойгу
#депутат
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Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не справляется с потерями ВСУ
09 сентября 2023, 11:15

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Украина не в состоянии справиться с огромными потерями в рядах ВСУ из-за того, что в Министерстве здравоохранения страны царит коррупция. Раненых не на чем вывозить из центра боевых действий. Об этом рассказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — заявил Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, все это происходит из-за коррупции в Министерстве здравоохранения Украины. Он подчеркнул, что киевские власти не способны справиться с коррупцией во всех сферах страны, хотя президент Украины Владимир Зеленский постоянно обещается это сделать.
Соскин отметил, что раненных и погибших украинских военных не на чем вывозить с полей боевых действий.

При этом газета Berliner Morgenpost пишет, что после некоторого оптимизма, который прослеживался в последние месяцы, уверенность украинского населения в победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала уменьшаться, и ее сменил «тревожный реализм». 

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#страны
#youtube
#владимир зеленский
#всу
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Названы способы защитить Ростов от беспилотников
Генерал Попов призвал защитить Ростов от БПЛА
09 сентября 2023, 11:10

Фото: Istock/NiseriN

Генерал-майор авиации Попов заявил, что России нужно восстановить систему ПВО в крупных административно-хозяйственных объединениях.
«Необходимо восстанавливать систему ПВО больших административно-хозяйственных объединений — городов, заводов, железнодорожных станций, мостов», - подчеркнул Попов в интервью 161.ru.
По его мнению, только такое решение сможет защитить большие города, в том числе Ростов-на-Дону, от атак украинских дронов. Иначе, добавил Попов, удару подвергнется критическая инфраструктура России.

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#пво
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На Купянском направлении отражены три контратаки украинских войск
Российская артиллерия отразила в районе Сергеевки три контратаки ВСУ
09 сентября 2023, 05:41

Фото: iStock/zabelin

По информации, полученной от начальника пресс-центра группировки Вооруженных Сил России «Запад» Сергея Зыбинского, российская артиллерия успешно отразила три контратаки ВСУ на Купянском направлении в районе Сергеевки, передает РИА Новости.
«В целях восстановления потерянных позиций подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады предприняли три контратаки в направлении Ковалевки при поддержке бронетехники. Благодаря огневой мощи артиллерии нашей группировки, все контратаки были успешно отражены», - сообщил Зыбинский.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Запад» уничтожила украинскую буксируемую гаубицу M-777, самоходную артустановку 2С-1 «Гвоздика» и минометный расчет в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.

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Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
#запад
#военные
#всу
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Российские военные заняли опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Российские военные овладели опорным пунктом ВСУ на Купянском направлении
09 сентября 2023, 05:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные захватили контроль над опорным пунктом Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на направлении Купянск, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский в интервью РИА Новости.
«В ходе военных действий на Купянском направлении бойцы штурмовой группы 20-й общевойсковой армии завоевали контроль над опорным пунктом, включая четыре блиндажа, уничтожили более взвода военнослужащих и уничтожили боевую бронированную машину американского производства MaxxPro к югу от Сергеевки», - заявил он.
Зыбинский также сообщил, что российская артиллерия успешно отразила три контратаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Сергеевки.

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#рф
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Раскрыта реакция украинцев на провал ВСУ
Berliner Morgenpost: украинцы теряют веру в победу ВСУ и боятся приближения зимы
09 сентября 2023, 03:48

Фото: iStock/JARAMA

После некоторого оптимизма, который прослеживался в последние месяцы, уверенность украинского населения в победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) начала уменьшаться, и ее сменил «тревожный реализм». Обозреватель немецкой газеты Berliner Morgenpost Ян Йесен раскрывает реакцию граждан на неудачи в действиях армии своей страны.
«Существует серьезная тревога, которая была неоднократно выражена в обсуждениях, что без стабильных и явно видимых военных успехов поддержка со стороны западных союзников ослабнет. Вера в скорую победу исчезает», - написал немецкий журналист.
Как отметил Йесен, помимо отсутствия прогресса ВСУ на фронте, на моральное состояние украинцев также влияет приближение зимы. Граждане беспокоятся, что из-за российских атак им, возможно, придется снова столкнуться с нехваткой тепла и света. Кроме того, украинское общество не понимает «нерешительности» некоторых западных стран в отношении поставок вооружений, которые были запрошены Киевом, добавил автор статьи.

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Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили
Оперштаб сообщил в восстановлении движения автотранспорта по Крымскому мосту
09 сентября 2023, 03:42

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал, который оперативно информирует о событиях на мосту.
Информация о временном закрытии движения появилась на этом же ресурсе в 1:34 по московскому времени. Людей, находившихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников по обеспечению транспортной безопасности.

В ночь с 1 на 2 сентября было временно прекращено движение по мосту в 00:00 из-за попыток атак дронов со стороны Вооруженных сил Украины. Согласно данным Министерства обороны России, было уничтожено три безэкипажных полупогружных катера, один из которых был атакован непосредственно перед полуночью 1 сентября, а два других были сбиты около 02:00 по московскому времени с интервалом в десять минут.

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США запланировали поставить ракеты ATACMS на Украину
ABC: США планируют впервые отправить на Украину ракеты дальнего радиуса ATACMS
09 сентября 2023, 02:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США рассматривают возможность поставок нового вооружения для Украины, в том числе рассматривается вопрос о предоставлении армейских тактических ракет дальнего радиуса ATACMS. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
Другой источник, близкий к данной ситуации, сообщил телеканалу, что администрация Белого дома, вероятно, включит ракеты ATACMS в новый пакет военной помощи для Украины. Однако оба источника подчеркивают, что окончательное решение еще не было принято американскими властями, и процесс поставок может занять несколько месяцев, прежде чем Украина получит доступ к ракетам ATACMS.

Следует отметить, что дальность нового оружия составляет 190 миль, что в четыре раза превышает дальность имеющихся у Украины ракет.

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Связанного британского наемника нашли в водоеме на Украине
Sky News: связанного британского наемника нашли мертвым в водоеме на Украине
09 сентября 2023, 02:37

Фото: iStock/zabelin

На Украине найден мертвым еще один британский наемник. Его тело обнаружено на дне водоема, привязанным сзади руками. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Великобритании, передает телеканал Sky News.
«Мы предоставляем поддержку семье британского гражданина, который ушел из жизни на Украине», - заявил представитель британского МИДа.
Он также добавил, что Министерство поддерживает контакт с местными властями.

Погибшего звали Джордан Чедвик, ему был 31 год. Он родом из графства Ланкашир и ранее служил в шотландской гвардии. Согласно информации издания Daily Record, в 2022 году он отправился на Украину, чтобы вступить в «интернациональный легион».

Семья наемника узнала о его гибели 26 июня, и его тело было доставлено на родину 7 августа. Планируется провести расследование обстоятельств его смерти в феврале.

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