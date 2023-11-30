Каширские активисты Молодой Гвардии сделали окопные свечи для солдат

Фото: администрация городского округа Кашира
Окопная свеча - это свеча длительного горения, которая предназначена для освещения, приготовления еды, кипячения воды.
Свеча может выполнять функцию обогрева небольшой площади и быть альтернативой топливу для буржуек, обеспечивать непрерывное горение от 4-х часов и более.
Каширские Молодогвардейцы поучаствовали в изготовлении окопных свечей. Они нарезали картон, установили его в банки и залили. Парафин для свечей предоставил Фонд содействия развитию Каширского городского округа «Кашира-660».
В скором времени окопные свечи члены Каширского «Боевого братства» доставят бойцам на передовую.
Все желающие могут принести консервные банки в молодежный центр (Кашира, ул. Ленина, д. 9/1) и в Центр сбора гуманитарной помощи по адресу: г. Кашира, ул. Садовая, д. 2Б (Рынок на Садовой, серый торговый центр, 2 этаж). Для этого нужно предварительно связаться с руководителем Каширского «Боевого братства» Александром Серяпиным. При этом банки должны быть чистыми, без этикеток и надписей.
Телефон для связи: +7 (920) 350-24-39
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Каширские Молодогвардейцы поучаствовали в изготовлении окопных свечей. Они нарезали картон, установили его в банки и залили. Парафин для свечей предоставил Фонд содействия развитию Каширского городского округа «Кашира-660».
Все желающие могут принести консервные банки в молодежный центр (Кашира, ул. Ленина, д. 9/1) и в Центр сбора гуманитарной помощи по адресу: г. Кашира, ул. Садовая, д. 2Б (Рынок на Садовой, серый торговый центр, 2 этаж). Для этого нужно предварительно связаться с руководителем Каширского «Боевого братства» Александром Серяпиным. При этом банки должны быть чистыми, без этикеток и надписей.
Телефон для связи: +7 (920) 350-24-39
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Мария Фирсова