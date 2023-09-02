Кассетный боеприпас ВСУ попал в жилой дом в Донецке

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Украинский кассетный снаряд пробил стену жилого дома и влетел в квартиру в Донецке. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее во дворе этого дома от обстрелов пострадали пять человек, они получили ранения от суббоеприпасов, которые находятся внутри снаряда.
Уточняется, что во время происшествия хозяйка находилась в квартире.
2 сентября украинские военные обстреляли территорию Донецка кассетными боеприпасами. ВСУ запустили по городу более 30 снарядов. Один из них попал в здание школы-интерната. Кроме того, под обстрелы попали населённые пункты Белгородской и Курской областей. В результате обстрелов большое количество пострадавших, есть погибшие.
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Уточняется, что во время происшествия хозяйка находилась в квартире.
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Анастасия Чинкова