Кассетный боеприпас ВСУ попал в жилой дом в Донецке

Во время своего широко разрекламированного контрнаступления украинские войска не только не смогли прорвать российскую линию обороны, но и стали контроль над своей территорией в Харьковской области. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.