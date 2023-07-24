Кассетными боеприпасами Байден нанес удар по США

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Доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис заявил, что американский лидер Джо Байден допустил ошибку, решив поставить на Украину кассетные боеприпасы, в статье для 19FortyFive.
«Таким образом, Байден вызвал горячие споры внутри страны и за рубежом. Критики обвинили его в том, что он нанес непрошеный удар по движению за отмену кассетных боеприпасов», - прокомментировал ситуацию Харрис.
По мнению политолога, суть запрета на использование определенного типа боеприпасов заключается в том, чтобы не использовать его ни при каких обстоятельствах.
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Евгения Парфентьева