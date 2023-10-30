«Катастрофа для Украины»: В США заявили о провале Киева на передовой

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Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что провал контрнаступления ВСУ стал для Украины настоящей катастрофой. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Совершенно очевидно, что контрнаступление закончилось. Оно стало колоссальным провалом и фактически катастрофой для Украины. Масштабного наступления ВСУ больше нет. Скорее русские сейчас переходят в наступление в различных местах вдоль линии фронта», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он добавил, что из-за неудач украинской армии с первых полос западной прессы вытеснили тему конфликта на Украине.
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