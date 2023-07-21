Катер «Ивановец» отработал уничтожение судна-мишени на северо-западе Черного моря

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Экипажи кораблей Черноморского флота уничтожили надводную цель в Черном море в ходе боевых учений. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера «Ивановец» выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Таким образом, в результате учений судно-мишень было успешно ликвидировано. Об этом стало известно из данных телеметрии и видеоконтроля с БПЛА.
Накануне в Белом доме выразили опасения, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море, а вину за это возложить на Украину.
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