Казачий батальон сообщил, что ВСУ выдохлись на Соледарском направлении

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Офицер казачьего добровольческого батальона «С.К.И.Ф.» с позывным Варяг заявил, что ВСУ на Соледарском направлении полностью выдохлись и могут лишь имитировать атаки.
«В мае достаточно серьезное было противостояние. К августу уже видно, что они выдыхаются, больше имитация. И мы все ждем команду», — цитирует ТАСС слова собеседника.
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