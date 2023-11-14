Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ

Фото: сайт Минобороны РФ
Казаки бригады «Дон» потопили бронированную баржу ВСУ на Днепре. Об этом военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер» рассказал РИА Новости.
«Баржа с бронированным буксиром была замечена возле поселка Покровского. Буксир прикрывается баржей как щитом — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян