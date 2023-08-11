Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач в наступлении

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«Если вы намеренно целитесь в гражданскую инфраструктуру, то это не что иное как терроризм», — отметил Келин.
Посол подчеркнул, что ВС РФ в отличие от Киева, наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины. По словам Келина, Украина размещает средства ПВО внутри населенных пунктов, что запрещено гаагскими конвенциями.
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