Фото: сайт Роберта Кеннеди-младшего
Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, племянник бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, считает, что скрывают правду о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом ведущие СМИ Соединённых Штатов уже признают провал украинского контрнаступления.
«Правда, о которой американцам не говорят, заключается в том, что украинская армия находится на грани краха», — отметил политик.Издание The Telegraph писало о том, что НАТО уже не верит в победу Украины. Потери ВСУ вынуждают западных политиков искать новые пути решения проблемы.
Кеннеди-младший также отметил, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку Украине, несмотря на то, что местные жители нуждаются в медицинской страховке и талонах на еду.
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Артем Путинцев