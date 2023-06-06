Фото: Фотобанк Московской области
Кеннеди-младший заявил, что ВСУ на передовой потеряли около 350 тысяч человек
Украина потеряла в результате боевых действий примерно 350 тысяч бойцов. Об этом заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, сообщает Fox News.
Он рассказал, что киевские власти намеренно скрывают количество погибших украинцев.
По его словам, говоря о потерях ВСУ, лгут и Киев, и Вашингтон. Он подчеркнул, что власти США не хотят говорить правду и о реальных причинах начала противостояния.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские военные уничтожили восемь переданных ВСУ танков Leopard.
Он рассказал, что киевские власти намеренно скрывают количество погибших украинцев.
«По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тысяч украинцев», - отметил Кеннеди.
По его словам, говоря о потерях ВСУ, лгут и Киев, и Вашингтон. Он подчеркнул, что власти США не хотят говорить правду и о реальных причинах начала противостояния.
«На самом деле, неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет, и они продолжают избегать любых разговоров о мире и всяческих попыток урегулировать его», - уверен Кеннеди.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские военные уничтожили восемь переданных ВСУ танков Leopard.
Татьяна Лаврова