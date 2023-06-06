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Роберт Кеннеди-младший: США расположили биолаборатории по всему миру, включая Украину
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, высказал обеспокоенность по поводу биологических лабораторий США, размещенных по всему миру, включая Украину.
В ходе беседы с американским предпринимателем Илоном Маском в рамках мероприятия Twitter Spaces, Кеннеди выразил тревогу по поводу потенциальных «экзистенциальных угроз», которые могут возникнуть в результате разработки биологического оружия.
В ходе беседы с американским предпринимателем Илоном Маском в рамках мероприятия Twitter Spaces, Кеннеди выразил тревогу по поводу потенциальных «экзистенциальных угроз», которые могут возникнуть в результате разработки биологического оружия.
«Если мы не в состоянии вести переговоры с нашими противниками по таким вопросам, как (искусственный интеллект), то теперь существуют экзистенциальные угрозы — и это не просто ИИ, это еще и разработка биологического оружия», — сказал он.Кеннеди указал, что лаборатории по разработке биологического оружия, принадлежащие США, размещены в различных странах мира.
«Наши лаборатории разбросаны по всему миру: на Украине и так далее, разрабатывая все виды отвратительного биологического оружия», — добавил кандидат.Ранее военный эксперт Тристан Цителашвили заявил, что США создают биооружие в лабораториях Грузии.
Артем Кузьмин