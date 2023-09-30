Киев блокирует контакты украинцев с жителями Запорожской области

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Украинские власти блокируют любые контакты жителей подконтрольных им территорий с теми, кто проживает на освобождённой части Запорожской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
Напомним, что 30 сентября в новом регионе отмечают годовщину присоединения к РФ.
По словам Рогова, цель Зеленского – не дать понять украинцам, как хорошо живут их бывшие соотечественники в составе России. Для этого он блокирует все попытки пересечения и общения между жителями, а если таковое всё же произошло, власти вводят санкции в отношении своего же народа.
Рогов отметил, что, по сравнению с жителями Украины, население новых территорий России имеет более высокие зарплаты и пенсии, лучше социально защищено, а также видит реальные перспективы дальнейшего построения карьеры и личного развития.
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По словам Рогова, цель Зеленского – не дать понять украинцам, как хорошо живут их бывшие соотечественники в составе России. Для этого он блокирует все попытки пересечения и общения между жителями, а если таковое всё же произошло, власти вводят санкции в отношении своего же народа.
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Анастасия Чинкова