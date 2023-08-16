Киев бросил в бой последние резервы

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Киев направил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду, последний значимый резерв Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает корреспондент Forbes Дэвид Экс.
«Украинская армия недавно передислоцировала свою наиболее мощную десантно-штурмовую бригаду, 82-ю, численностью в 2000 человек, оснащенную боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger-2. Эти войска были вовлечены в боевые действия в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», - говорится в статье.В материале подчеркивается, что 82-я и 46-я бригады были одними из последних значимых подразделений, которые генеральный штаб Украины удерживал в резерве. Используя их на фронте, Киев может столкнуться с уязвимостью в случае потерь в этих подразделениях и начала российского наступления, предупреждает автор статьи.
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