Киев частично эвакуирует жителей подконтрольных ему районов Херсонской области

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Власти контролируемых Вооружёнными силами Украины (ВСУ) районов Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов, которые регулярно обстреливает российская армия. Такое решение было принято на совете обороны Херсонской области, сообщил в своём Telegram-канале глава украинской администрации региона Александр Прокудин.
Эвакуированы будут жители Понятовки, Красного Маяка, Ольговки, Веселого, Приозерного, Токаревки и еще более двух десятков населенных пунктов. Помимо этого, в контролируемых Киевом районах Херсонской области увеличат длительность комендантского часа — теперь он будет действовать с 20:00 до 6:00.
Подконтрольная ВСУ часть Херсонской области регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск. Как пишет РБК, в ночь на 14 сентября украинские власти региона сообщили об обстреле поселка Новодмитровка, снаряды попали по частному дому.
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Артем Путинцев