Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ

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Киев мог приобрести боеприпасы у швейцарской фирмы в нарушение запрета Берна на экспорт оружия. Об этом сообщает издание Defense One.
Напомним, в январе швейцарский лидер Ален Берсе заявил, что запрещает реэкспорт на территорию Украины вооружения Швейцарии, которое прибыло из Испании и Германии. Он подчеркнул, что его страна всегда была государством мира, а также участвует в переговорах.
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