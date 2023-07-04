Глава Военного комитета НАТО: Киев не получит американские истребители F-16 в ближайшее время

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Вопрос о поставке Украине истребителей F-16 американского производства не будет решен до завершения нынешнего контрнаступления ВСУ, заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявлял, что Киеву нужны истребители F-16 и дальнобойное оружие, чтобы ускорить темпы украинского наступления. По его словам, западные партнеры должны предоставить боевые самолеты Киеву. Он также выразил надежду на то, что это произойдет до конца 2023 года.
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