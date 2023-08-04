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Киев не жалеет западных кассетных боеприпасов в промзоне Авдеевки

РИА Новости: Киев активно использует кассетные бомбы в Авдеевке
04 августа 2023, 08:09

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

Российский снайпер заявил, что ВСУ не жалеют кассетных боеприпасов в промзоне Авдеевки. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
По словам российского бойца, от кассетных боеприпасов, которые ВСУ активно применяют в бою, сложно укрыться в окопах. Он отметил, что украинские военнослужащие применяют такой вид вооружения, преимущественно, в промышленной зоне Авдеевки, чтобы сдержать наступления войск ВС РФ.

Собеседник издания рассказал, что противник наносил удары кассетными боеприпасами по российским подразделениям на протяжении двух часов. Он также отметил, что между обстрелами был промежуток в несколько секунд, после чего, атака продолжалась.


Таким образом, ВСУ пытаются накрыть позиции российских бойцов и прервать их дальнейшее продвижение в Авдеевку, заключил снайпер.

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Минобороны заявило об атаке Крыма 13 беспилотниками
Минобороны: ВС РФ пресекли попытку ВСУ осуществить теракт с помощью БПЛА в Крыму
04 августа 2023, 07:06

Фото: iStock/vladj55

Минувшей ночью Крым атаковали беспилотники самолетного типа, 10 из них сбили силы ПВО, еще три выведены из строя средствами РЭБ. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
В результате атаки противником объектов республики, пострадавших и разрушений нет. В ведомстве также сообщили, что украинские формирования выпустили 13 БПЛА в районе Крымского полуострова. Все дроны были перехвачены и ликвидированы.

Ранее, о срабатывании систем ПВО сообщил глава региона Олег Крючков.  ВСУ также предприняли попытку атаки военно-морской базы в Новороссийске. Вражеские катера были уничтожены. В результате террористического акта со стороны украинских военнослужащих, никто не пострадал.  

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Российские танкисты уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области
04 августа 2023, 06:08

Фото: РИА Новости: Константин Михальчевский

Российские танкисты в Херсонской области уничтожили склад, на котором хранились боеприпасы для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным «Золотой».
По словам танкиста, стрельба велась по складу, который был выявлен заранее.

«Обычная техника, БМП, а также склады — наши плановые цели. <...> Нам приходят координаты, выезжаем в точку, рассчитываем все показания и наносим поражение, нас координируют беспилотники. <...> отработали — и мгновенно уезжаем, чтобы не засекли, потому что жизнь дороже», — пояснил журналистам «Золотой».

На кадрах, снятых с помощью БПЛА, видно, как по складу наносится точный удар, после чего вверх поднимается столб черного дыма.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#боеприпасы
#сво
#херсонская область
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Российские силовики вычислили военкомов ВСУ в ДНР
04 августа 2023, 03:34

Фото: Enrique_Ramos_Lopez

Российские спецслужбы сумели вычислить военкомов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву территории ДНР, сообщает РИА Новости cо ссылкой на представителя силовых структур.
Речь идет об уроженце Донецкой области Вадиме Атрюхе и уроженцах Мурманской области: Андрее Глущенко и Сергее Петрове. Все они до 2014 года проходили военную службу в Донецке, а затем, после госпереворота на Украине, участвовали в так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Сейчас все трое проводят «мобилизационные мероприятия» для ВСУ.

«Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены воевать со своими соседями в ДНР», — отметил в беседе с РИА Новости собеседник из числа российских силовиков.

Ранее первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что в стране продолжает нарастать проблема уклонения от мобилизации в ВСУ. Он призвал украинские правоохранительные органы вплотную заняться данной проблемой.

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#мобилизация
#украина
#всу
#россия
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Американский эксперт заявил, что с начала СВО ВСУ потеряли более 300 тысяч бойцов
Макгрегор: ВСУ потеряли от 300 до 350 тысяч человек с начала проведения СВО
03 августа 2023, 22:34

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Потери личного состава Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции составляют свыше 300 тысяч человек, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Jeremy Ryan Slate.
«Украинские войска находятся в ужасающем состоянии. От того, что было год назад, остался только скелет. Мы подсчитали, что украинцы потеряли от 300 до 350 тысяч человек, может даже больше», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон совершил серьезную ошибку, недооценив Москву, и превратил Украину в огромное кладбище. Эксперт добавил, что все украинские поля усеяны трупами боевиков ВСУ. Самым разумным решением сейчас станет заключение мира с Россией, считает Макгрегор.

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ВСУ описывают плотность российских минных полей как «неимоверную»
CNN: Контрнаступление ВСУ проходит трудно из-за российских ловушек и минных полей
03 августа 2023, 22:10

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Вооруженные силы Украины с трудом пробираются через российские минные поля при контрнаступлении, сообщает CNN.
«Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля снижают прогресс. Один украинский официальный представитель описал плотность мин как «неимоверную», - прокомментировали ситуацию журналисты. 

Ранее в NYT рассказали, что Вооруженные силы РФ организовали минные поля таким образом, что ВСУ вынуждены нести колоссальные потери в технике. У Киева просто нет необходимого оборудования для правильного обезвреживания минных полей, в результате чего – запасы как западной, так и украинской техники редеют на глазах.

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В США восхитились ошеломляющими успехами российского истребителя Су-35
MWM: Российский истребитель Су-35 показал ошеломляющие результаты на Украине
03 августа 2023, 21:50

Фото: iStock/aapsky

Российский истребитель Су-35 показал ошеломляющие результаты на полях специальной военной операции, пишет издание Military Watch Magazine.
«Су-35 участвовал в крупных воздушных боях с украинскими истребителями четвертого поколения, где одержал ошеломляющие победы», - прокомментировали ситуацию в издании.  

По мнению авторов статьи, именно Су-35 обеспечивают России доминирующую позицию в воздухе и играют центральную роль в СВО.

Истребители Су-35 имеют большое количество возможностей для ведения радиоэлектронной борьбы, а также способны сканировать цели за малую долю времени.

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В ООН не поверили в видеозапись, на которой ВСУ расстреливают гражданских под Угледаром
ООН: Видео с расстрелом ВСУ мирных жителей под Угледаром сильно отредактировано
03 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/Olena_Z

Пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что видео, на котором украинские боевики расстреливают автомобиль с мирными жителями под Угледаром, сильно отредактировано, в интервью «РИА Новости».
«Я проконсультировался с коллегами (из мониторинговой миссии УВКПЧ на Украине – ред.). Они говорят мне, что, хотя изображения вызывают беспокойство, материал, по-видимому, был сильно отредактирован и, следовательно, не предоставляет достаточной основы или информации для того, чтобы мы могли комментировать», - прокомментировала ситуацию Троссел.

На кадрах, которые публикует «РИА Новости», видно, как украинская ДРГ, распределенная по лесной дороге, тормозит машину с мирными жителями, после чего расстреливает их в упор. Тела ВСУ оттащили в лес и хотели также забрать машину, однако, по ним начали бить российские артиллеристы, заставив украинцев спасаться бегство. 
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#оон
#всу
#сво
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Симоньян призвала помочь освободить гражданина Киргизии, осужденного за участие в СВО
03 августа 2023, 20:38

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала помочь освободить осужденного за наемничество гражданина Киргизии, который добровольцем участвовал в СВО. Об этом Симоньян написала в своем телеграм-канале.
По словам Симоньян, Аскару Кубанычбеку необходимо помочь и выдать паспорт гражданина РФ, так как он заслужил.

Напомним, ранее Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор гражданину Киргизии за участие в спецоперации на Украине. Мужчина получил 10 лет заключения. Приговор вынесен по части 2 статьи 416 Уголовного кодекса республики «Наёмничество». Теперь преступник будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По версии следствия, гражданин проходил в службу в рядах Луганской Народной милиции, где занимался разведывательными операциями и обеспечиванием миномётных установок. В ноябре прошлого года он уволился и вернулся в Киргизию.

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#приговор
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Политолог Журавлёв: Запад уже осознал провал контрнаступления ВСУ
03 августа 2023, 17:15

Фото: istockphoto.com/Evgeny555

Политолога Дмитрий Журавлёв заявил, что западные страны уже осознали несостоятельность контрнаступления украинской армии, однако признать это во всеуслышанье они смогут лишь после президентских выборов в США.
«Провал уже признали, но громко и честно скажут об этом только после выборов, иначе Байдену несдобровать. С одной стороны, неудачный проект надо списывать, с другой — им трудно будет объяснить огромные вложения в идею «великой победы над русскими» руками украинцев. Идея инвестировать деньги в убийство русских будет похоронена», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлёв.

А декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот отметил, что Запад уже начал открыто рассматривать будущую историю Украины без её действующего лидера Владимира Зеленского.

«Сейчас Зеленский «подходит к кассе». Придётся платить за всё то, что он сделал. И Запад ему на это и указывает: мол, «дружище, мы тебе дали столько денег, столько оружия, мы тебя прославили на весь мир, ты стал известным человеком в масштабах планеты практически. А что же ты дал нам взамен? А ничего», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Кот.

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#украина
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