Киев не жалеет западных кассетных боеприпасов в промзоне Авдеевки

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Российский снайпер заявил, что ВСУ не жалеют кассетных боеприпасов в промзоне Авдеевки. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
По словам российского бойца, от кассетных боеприпасов, которые ВСУ активно применяют в бою, сложно укрыться в окопах. Он отметил, что украинские военнослужащие применяют такой вид вооружения, преимущественно, в промышленной зоне Авдеевки, чтобы сдержать наступления войск ВС РФ.
Собеседник издания рассказал, что противник наносил удары кассетными боеприпасами по российским подразделениям на протяжении двух часов. Он также отметил, что между обстрелами был промежуток в несколько секунд, после чего, атака продолжалась.
Таким образом, ВСУ пытаются накрыть позиции российских бойцов и прервать их дальнейшее продвижение в Авдеевку, заключил снайпер.
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Собеседник издания рассказал, что противник наносил удары кассетными боеприпасами по российским подразделениям на протяжении двух часов. Он также отметил, что между обстрелами был промежуток в несколько секунд, после чего, атака продолжалась.
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Анастасия Крестьянова