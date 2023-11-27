Киев обвинил Россию в активизации «спящих» шпионов в СБУ

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Москва активизировала сеть своих «спящих» шпионов в госучреждениях Украины, и даже в самом СБУ. Об этом рассказал секретарь СНБО Данилов, передает The Times.
«Они понимают, что военным путем им не победить, поэтому приоритетными стали попытки внутренней дестабилизации», - сказал Данилов.
Он считает, что российские агенты хотят «вбить клин между политическим и военным руководством Украины». Также Данилов утверждает, что Москва планирует развить антиправительственные настроения среди украинцев, используя напряжение между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.
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Элина Позднякова