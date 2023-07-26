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Киев перебрасывает опытные подразделения в район города Кременная для укрепления оборонительной линии, пишет газета The New York Times со ссылкой на солдат ВСУ.
«По мере того, как ужесточались бои на фронте от Кременной до Купянска, украинское военное командование направило подразделения из своих наиболее уважаемых бригад, чтобы вернуть утраченные позиции и укрепить оборонительные рубежи», - прокомментировали ситуацию в издании.Собеседник газеты – командир одного из подразделений ВСУ, заявил, что ситуация в районе Кременной крайне тяжелая для Украины. Он вспомнил, что еще в январе участвовал в наступательное операции, в результате которой украинцы продвинулись к Кременной. Сейчас же эти позиции уже утрачены, а сам командир потерял часть легкого.
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