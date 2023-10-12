Киев переложил с себя вину за провальное контрнаступление на Запад

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
Вооруженные силы Украины провалили контрнаступление из-за долгих поставок западного оружия, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью «24-му каналу».
«Это медленно разворачивалось, логистика отрабатывалась, было много согласований, и, кроме того, мы тогда вышли из графика поставок», - заявил Подоляк, отвечая на вопрос о возможной связи между провалом украинских планов и поставками оружия.
По его словам, обещанное через две недели оружие приходит через два месяца. Именно поэтому, ВСУ «выбиваются из графика на 6-9 месяцев», заключил Подоляк.
Читайте также:
Министр обороны США Остин: НАТО не планирует вступать в конфликт на Украине
Рогов: Буданов хочет опередить конкурентов в подготовке Украины к правде
Назван крупный город в Украине, который в скором времени может отойти к России
Евгения Парфентьева