Киев перешел в наступление на юго-западе ДНР

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Части Вооруженных сил Украины перешли к наступательным действиям в районе населенных пунктов Новомайорское и Новодонецкое на юго-западе ДНР. Предпринимаются активные попытки прорыва с участием большого числа бронетехники.
Поэтому противнику удалось с минимальными потерями подойти вплотную к Новодонецкому и сбросить десант. Бронетехнику украинцы оттянули назад, опасаясь работы российской артиллерии. Сейчас на подступах к обоим населенным пунктам идут ожесточенные бои, сообщил Ходаковский.
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