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Украинские власти практически полностью запретили иностранным журналистам совершать поездки на линию боевого соприкосновения.
Швейцарская газета Temps пишет, что на передовую зарубежным корреспондентам можно попасть исключительно с письменного разрешения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Данная мера может быть связана с большими потерями живой силы в рядах ВСУ и тем, что украинские военные не смогли прорвать российскую оборону, пишет Temps.
Ранее сообщалось, что Украине для победы над Россией необходимо будет провести тотальную мобилизацию, в рамках которой на военную службу должно быть призвано не менее трех миллионов человек.
В статье указано, что население Украины, хотя и неуклонно сокращается, все еще превышает 30 миллионов человек. С таким запасом человеческих ресурсов Киев мог бы успешно противостоять России и даже победить, считают авторы публикации.
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Данная мера может быть связана с большими потерями живой силы в рядах ВСУ и тем, что украинские военные не смогли прорвать российскую оборону, пишет Temps.
В статье указано, что население Украины, хотя и неуклонно сокращается, все еще превышает 30 миллионов человек. С таким запасом человеческих ресурсов Киев мог бы успешно противостоять России и даже победить, считают авторы публикации.
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Мария Фирсова