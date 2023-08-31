Киев под Купянском стягивает тыловые подразделения ближе к фронту

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Военный эксперт сообщил, что для оперативного ремонта техники, к линии фронта стягиваются ремонтные подразделения и средства. Под Купянском противник также обустраивает полевые госпитали. Марочко также добавил, что вооружения и техника прибывают в «красную зону», чтобы ВСУ могли быстро восстанавливать утраченные резервы.
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