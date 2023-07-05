Генерал Генштаба ВСУ Громов: удар по Чонгарскому мосту был нанесен Киевом

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Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что удар по Чонгарскому мосту был совершен ВСУ с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом передает Укринформ.
По его словам, британские ракеты большой дальности Storm Shadow класса «воздух-земля» заслуживают отдельного внимания. Именно с помощью этих ракет Украина имеет возможность наносить удары по российским важным военным объектам на удаленности до 250 километров.
Напомним, мост, расположенный между Крымом и Херсонской областью, подорвали в ночь на 22 июня. При этом уже 3 июля движение по Чонгарскому мосту открыли после ремонта.
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«Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара», - сказал Громов.
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Элина Позднякова