Киев: Поставка «Абрамсов» не обеспечит успех контрнаступления ВСУ

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Украинские чиновники полагают, что затянувшаяся поставка 31 танка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на западные СМИ.
По информации агентства, передача «Абрамсов» армии Украины была основным требованием для получения военной техники от других государств. Германия дала согласие на отправку немецких танков Leopard только после утверждения этого требования.
На сегодняшний день Украина возлагает большие надежны на танки Abrams, так как они прославились в боях во время операции «Буря в пустыне» и во время американской кампании в Ираке.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что российские военные уничтожают западные танки на Запорожском направлении. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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