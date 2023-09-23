Киев потерял штурмовую группу при попытке штурма российских позиций в Клещеевке

Фото: iStock/Olena_Z
Украина потеряла штурмовую группу, которая состояла более чем из 10 украинских силовиков, при очередной попытке штурма российских позиций в населенном пункте Клещеевка под Артемовском в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее начальник разведки дивизии с позывным Феникс сообщил, что подразделения десантников из Ивановской дивизии заняли позиции на северной окраине населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и контролируют доступ к железной дороге. Феникс подчеркнул, что Клещеевка давно уже не существует как населенный пункт и не представляет интереса для украинских войск, поэтому российские войска заняли позиции на рубеже железной дороги и установились в нескольких домах на северной окраине села.
Читайте также:
Разведчик заявил, что российские военные закрепились у Клещеевки
ВС РФ уничтожили еще два танка Leopard на Купянском направлении
В ДНР заявили об освобождении Клещеевки
Читайте также:
ВС РФ уничтожили еще два танка Leopard на Купянском направлении
В ДНР заявили об освобождении Клещеевки
Екатерина Коршунова