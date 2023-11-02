Киев предпринял очередную попытку атаки Курской АЭС с помощью БПЛА

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Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Курскую АЭС, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 2 ноября около полудня рядом с атомной станции в городе Курчатове обнаружили потерпевший крушение беспилотник самолетного типа. Дрон нашли сотрудники службы безопасности станции при патрулировании территории.
Разбившееся устройство было начинено взрывчаткой, какой именно - установят эксперты. К счастью, взрыва не произошло, устройство не сдетонировало.
В результате неудачной атаки никто не пострадал, разрушений на Курской АЭС также нет.
Ранее Минфин США ввёл санкции против Александр Захаров, который является главным конструктором Zala Aero Group. Именно эта компания разработала передовой беспилотник «Ланцет».
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Разбившееся устройство было начинено взрывчаткой, какой именно - установят эксперты. К счастью, взрыва не произошло, устройство не сдетонировало.
Ранее Минфин США ввёл санкции против Александр Захаров, который является главным конструктором Zala Aero Group. Именно эта компания разработала передовой беспилотник «Ланцет».
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Евгения Парфентьева