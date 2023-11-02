Киев предпринял очередную попытку атаки Курской АЭС с помощью БПЛА

Киев совершил провокацию с атакой дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.