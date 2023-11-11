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Киев пригрозил ударами по объектам российской нефтегазовой отрасли

11 ноября 2023, 15:12
Фото: istockphoto/e-crow

Фото: istockphoto/e-crow

Украина вполне возможно будет наносить удары по энергетическим объектам на территории России. Особенно если российские военные зимой усилят атаки на киевскую инфраструктуру.

Такое заявление сделал в интервью изданию Politico украинский министр энергетики Герман Галущенко. На вопрос журналистов о том, возможны ли атаки на российские нефтегазовые объекты, он ответил, что это «было бы справедливо». Министр также полагает, что это не вызвало бы роста цен на нефть, так как топливо можно покупать не только в России.

Галущенко подчеркнул, что он не имеет отношения к военным структурам и во время своего визита в США не обсуждал с американской стороной возможность нанесения ударов по объектам российской энергетической структуры. При этом он является членом Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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Захарова допустила, что Боррель признал победу России над Украиной
11 ноября 2023, 15:57

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в своем телеграм-канале главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю на слова о том, что в ближайшее время Украина не сможет одержать победу над Россией.
«Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?», — написала официальный представитель МИД РФ.

Напомним, ранее Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Боррель отметил, что еще одной проблемой для Европы является противостояние на Ближнем Востоке. По мнению главы дипломатии Европейского союза, данный конфликт стал «результатом политического и морального провала международного сообщества».

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Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
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#украина
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#всу
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Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Минобороны: ВС России нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ в Киевской области
11 ноября 2023, 15:47

Фото: iStock/Leestat

Российские подразделения нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что  склад боеприпасов 43-й механизированной бригады украинских войск был поражен в районе населенного пункта Девички Киевской области. По данным военного ведомства, за сутки ВС России нанесли серьезное поражение живой силе и технике ВСУ в 114 районах. 

Ранее сообщалось, что на донецком направлении подразделения группировки российских войск «Юг» успешно отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), что привело к потере противником до 185 человек и шести единиц техники. Глава пресс-центра группировки, Вадим Астафьев сообщил РИА Новости о значительных потерях противника в живой силе и технике в районах Раздоловки, Николаевки и Клещеевки.

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Боррель: Украина не сможет одержать победу над Россией в ближайшем будущем
11 ноября 2023, 15:17

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией «в ближайшем будущем». Об этом Боррель сообщил, выступая на конгрессе Партии европейских социалистов.
Боррель отметил, что еще одной проблемой для Европы является противостояние на Ближнем Востоке. По мнению главы дипломатии Европейского союза, данный конфликт стал «результатом политического и морального провала международного сообщества».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя, тем скорее появятся предпосылки для мирного урегулирования конфликта. Он также отметил, что украинский конфликт не зашел в тупик, так как РФ последовательно продолжает проведение спецоперации, все ее цели будут достигнуты.

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#дмитрий песков
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Минобороны: Российская система ПВО сбила украинский МиГ-29 в районе Запорожья
11 ноября 2023, 14:50

Фото: istockphoto/vladj55

Силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский истребитель МиГ-29 в районе Запорожья. Об этом сообщили в министерстве обороны Российской Федерации.
Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашёнков, помимо этого за сутки было перехвачено и уничтожено пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также сбито 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в разных районах ДНР, ЛНР и Запорожской области.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщал, что за октябрь российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены более 1,4 тысячи украинских средств воздушного нападения, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.

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Военные: бой на Днепре, в котором взяли в плен 11 морпехов ВСУ, был тяжёлым
11 ноября 2023, 14:01

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бой, в котором российские военнослужащие взяли в плен 11 украинских морпехов, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, был быстрым и тяжелым, рассказали участники столкновения. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам российских военных, бой был скоротечным и очень жестоким. Украинцам удалось установить пулемет на очень удобной высоте, и тот своим огнем не буквально не давал нашим солдатам поднять головы. Командир Золто Арсланов взял с собой 15 человек и повел в атаку.

Сообщается, что военнослужащие ВС РФ работали слаженно, а командир Арсланов отдавал чёткие и ясные приказы. Один из солдат отметил, что командир показывал хладнокровие и спокойствие, которые перенимали военнослужащие.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявления в украинских СМИ о том, что «контрнаступление» Киева якобы было просто психологической спецоперацией, заявил РИА Новости, что подобной операцией были обещания принять Украину в НАТО и ЕС. 

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Гагин высмеял сообщения о том, что ВСУ не готовили никакого «контрнаступа»
Гагин: обещания принять Украину в НАТО и ЕС были психологической операцией
11 ноября 2023, 13:27

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя заявления в украинских СМИ о том, что «контрнаступление» Киева якобы было просто психологической спецоперацией, заявил, что подобной операцией были обещания принять Украину в НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ну что ж: ненастоящая страна, ненастоящий контрнаступ, ненастоящий клоун президент», — пояснил Гагин.

Он также добавил, что реальными остаются только лишь сотни тысяч гробов с украинцами. 

Ранее сообщалось, что американского журналиста Клейтона Морриса удивила новость об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Моррис добавил, что российские военнослужащие были осведомлены об этой церемонии и поэтому смогли уничтожить всех, с помощью нанесения точного удара. 

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#украина
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В Германии испугались грозного российского оружия
Welt: российские дроны «Ланцет» представляют серьезную опасность на линии фронта
11 ноября 2023, 12:50

Фото: iStock/NiseriN

Журналист Кристоф Ваннер сообщил, что РФ за время спецоперации улучшила производство беспилотных летательных аппаратов и вывела его на новый уровень, передает Welt.
Отмечается, что к наиболее эффективным беспилотным летательным аппаратам, которые применяются Россией на фронте, журналист причислил дроны «Ланцет». По мнению Ваннера, особенность этого дрона заключается в том, что он действует по команде оператора, который определяет район действия, однако при этом цель БПЛА полностью выбирает самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова. Александр Захаров является главным конструктором Zala Aero Group. Именно эта компания разработала передовой беспилотник «Ланцет». Именно этот барражирующий боеприпас стал настоящим кошмаров для украинской армии.

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Российские военные рассказали о пленении 11 солдат ВСУ в бою на Днепре
11 ноября 2023, 12:21

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военнослужащие рассказали о тяжелом бою с частями морской пехоты противника, которые пытались закрепиться на левом берегу Днепра. В ходе столкновения нашим бойцам удалось взять в плен 11 солдат ВСУ.
По словам российских военных, бой был скоротечным и очень жестоким. Украинцам удалось установить пулемет на очень удобной высоте, и тот своим огнем не буквально не давал нашим солдатам поднять головы, передает РИА Новости. Командир Золто Арсланов взял с собой 15 человек и повел в атаку. 

Именно умелые и грамотные действия российского офицера способствовали успешному исходу боя, уверены военнослужащие ВС РФ. Он приказал бойцам с позывными Шеф и Француз зайти пулеметчику во фланг. Когда пулемет буквально на несколько секунд замолчал, пока украинец менял боекомплект, российские бойцы стремительно ворвались на позицию и вырубили пулеметчика ударом приклада по голове. Его помощник, второй номер, понял, что все для него закончилось и сдался сам.



Арсланов в ходе боя был ранен, но продолжал командовать. Под его руководством русские солдаты пленили еще пятерых украинцев. Четверо сдались сами, когда стало нечем стрелять. Исход боя был предрешен в пользу россиян в тот момент, когда замолчал украинский пулемет.

В разговоре с корреспондентом агентства российские бойцы назвали своего командира настоящим мужиком и пожелали ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Они не сомневаются в скорой победе, раз ими командуют такие офицеры.

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Мощный удар России по ВСУ вызвал шок в США
Журналиста Морриса шокировала гибель офицеров ВСУ при награждении в Запорожье
11 ноября 2023, 12:04

Фото: iStock/RamonCast

Американского журналиста Клейтона Морриса удивила новость об уничтожении высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом Моррис сообщил на YouTube канале Redacted.
«Какой-то украинский командир решил, что это умная идея — собрать кучу украинцев и провести церемонию награждения вблизи одной из линий фронта», — пояснил журналист.

Он добавил, что российские военнослужащие были осведомлены об этой церемонии и поэтому смогли уничтожить всех, с помощью нанесения точного удара. По мнению Морриса, в средствах массовой информации Запада такая новость уже не получит всеобщей огласки, так как на данный момент все внимание сфокусировано на противостоянии Израиля и ХАМАС. 

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