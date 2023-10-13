Киев расширяет зону принудительной эвакуации жителей Херсонщины

Фото: сайт Кремля
Украинские власти расширяют зону западнее Херсона, откуда принудительно эвакуируются местные жители. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Киевский режим расширяет зону насильственной эвакуации жителей Херсонщины на запад от Херсона. Оккупационная «администрация» заявила, что будет вывозить семьи с детьми из сёл Станислав, Широкая Балка и Александровка», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что данные населенные пункты расположены на берегу Днепро-Бугского лимана.
В конце августа эвакуацию детей провели в городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также деревнях Преображенка, Егоровка, Новопавловка. Все эти населенные пункты располагаются в непосредственной близости от Работино.
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Элина Позднякова