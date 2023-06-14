Пушилин: Киев столкнулся со сложностями при контрнаступлении в ДНР

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По словам Пушилина, строить прогнозы о длительности украинского наступления довольно сложно. Это зависит от того, как долго Запад планирует поддерживать Украину.
«Насколько долго они будут помогать, насколько они смогут оперативно закрывать те проблемы, которые сейчас уже возникли в рамках контрнаступления украинского режима, - от этого будет зависеть и масштабы всего происходящего», - сказал Пушилин.
Ранее немецкая газета Der Tagesspiegel рассказала о хитрой ловушке ВС РФ, из-за которой ВСУ потеряли Bradley и Leopard, которую устроили российские ударные вертолеты и российская противотанковая артиллерия.