Киев стягивает резервы на Купянское направление

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Киевский режим стягивает дополнительные резервы техники и личного состава на Купянское направление, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«Через населенный пункт Харьков и Чугуев отмечены большие транзитные поставки вооружения и военной техники в зону боевых действий. Среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы. Часть этих колон идет по направлению населенного пункта Купянск», - прокомментировал ситуацию Марочко.
По словам эксперта, в рядах вновь прибывших военных есть и иностранные наемники.
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