Киев ударил ракетами Storm Shadow по беженцам в Херсонской области

Фото: сайт Минобороны США
Десятого июня около 5:00 по гостинице с эвакуированными жителями Херсонской области был нанесен ракетный удар. Две ракеты были сбиты системами ПВО, еще две попали в здания с беженцами.
Отмечается, что на обнаруженных частях ракет указаны даты их производства (2003 год) и производитель (MBDA France).
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что российские бомбардировщики Ту-95 наносят удар по Украине из воздушного пространства над Каспийским морем. Подробнее об этом читайте в нашем материале.