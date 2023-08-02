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Киевский режим атаковал корабль ВМФ

МО РФ сообщило о попытках Киева атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ
02 августа 2023, 14:40

Фото: iStock/vladj55

ВСУ предприняли очередную попытку атаки морского корабля ВМФ, который предназначен для сопровождения гражданского морского транспорта. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
Попытка атаки была осуществлена в акватории Черного моря. Благодаря оперативным и слаженным действиям российских военнослужащих, украинский катер удалось обнаружить и уничтожить.

Минобороны также сообщило об успешной работе систем ПВО, которые за минувшие сутки перехватили 12 снарядов HIMARS, уничтожили 28 украинских дронов.


В ведомстве также назвали потери личного состава со стороны противника. Около 295 военнослужащих Украины были уничтожены на донецком направлении.

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#всу
#минобороны
#пво
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Украинские медики раскрыли реальное число раненых при контрнаступлении
NYT: Украинские медики заявили о колоссальных потерях в рядах ВСУ
02 августа 2023, 13:58

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Украинские медицинские посты получают «постоянный поток солдат» с ранениями и травмами, пишет издание The New York Times со ссылкой на украинских медиков.
«Временные медицинские посты... получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссальное», - прокомментировали ситуацию украинские медслужащие.  

Они также отметили, что военных с огнестрельными ранениями сейчас крайне мало, в основном в госпиталя везут солдат, травмированных на минных полях.

Ранее Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери из-за непродуманного контрнаступления. Он также отметил, что Владимир Зеленский скрывает от граждан Украины реально число убитых солдат.

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#медики
#всу
#сво
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В Одесской области приостановили деятельность порта Измаил
02 августа 2023, 13:24

Фото: iStock/Stefan Lambauer

Деятельность порта Измаил в Одесской области приостановлена. Об этом сообщает агентство Reuters.
По информации источников, операции в порту Измаил приостановлены.

Напомним, ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары. По словам главы администрации, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ночная атака беспилотниками произошла на юге региона. В командовании ВСУ сообщили, что были слышны взрывы, затем произошло возгорание на ряде объектов. В результате атаки БПЛА, поврежден элеватор, полыхают портовые и промышленные объекты города. Минувшей ночью, на территории области была объявлена воздушная тревога, сообщается о срабатывании украинских систем ПВО.

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#пво
#воздушная тревога
#одесса
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Экс-разведчик США Риттер: Россия ежедневно становится сильнее, а Украине слабее
02 августа 2023, 13:17

Фото: iStock/JARAMA

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что принятые по спецоперации решения президентом России Владимиром Путиным значительно укрепляют Россию, при этом Украина становится всё слабее.
«Правда в том, что Украина вовлечена в войну с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а та становится сильнее», — сказал Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

По его словам, Украина уже почти два месяца проводит контрнаступление. Планировалось, что оно станет сокрушительным, однако пока ВСУ не смогли дойти даже до первой линии обороны. При этом украинские военные понесли огромные потери и потеряли треть от переданного Киеву вооружения союзниками, заключил Риттер.

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Песков: вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимо из-за украинских атак
02 августа 2023, 13:15

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вооружение отрядов самообороны в приграничье необходимо на фоне атак украинских боевиков. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам пресс-секретаря, вооружение членов территориальной самообороны делается в строгом соответствии с законодательством.

Напомним, ранее выяснилось, что в Белгородской области членам территориальной самообороны выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ситуация продолжает быть сложной, по этой причине в рамках действующего законодательства происходит решение вопросов обеспечения оружием добровольцев самообороны.

Дмитрий Песков заявил, что оружие членам территориальной самообороны в Белгородской области не выдается бесконтрольно. Он также отметил, что все механизмы контроля по этой ситуации предусмотрены.

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NYT: ВСУ несут колоссальные потери при контрнаступлении
02 августа 2023, 12:32

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины несут огромные потери при контрнаступлении на южной части линии соприкосновения. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на украинских военных.
«Пока официальные лица праздновали успехи Украины в Старомайорском, военные в других местах заявили, что российская оборона и огневая мощь остаются грозными, а местами непроходимыми», - пишет издание.

Один из солдатов 23-й бригады ВСУ, его батальон попал под удар российских танков и артиллерии и был практически полностью уничтожен. По его словам, в одном бою ВСУ пошли в атаку на 10 американских бронемашинах MaxxPro, однако сохранить удалось лишь одну из них. Таким образом, по его словам, из всего батальона передовой осталось всего 10 человек.

Другой украинский военный рассказал, что после захвата российских окопов, ВСУ понесли огромные потери, так как ВС РФ накрыли их артиллерийским огнем и авиабомбами.

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#конфликт
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#всу
#вс рф
#солдат
#удар
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В Германии считают, что украинский конфликт завершится зимой
02 августа 2023, 11:40

Фото: iStock/JARAMA

Запад, оказав давление, вынудит Украину прекратить огонь и договориться с Россией из-за отсутствия успехов украинского контрнаступления.
Об этом сообщает издание Die Welt, которое пишет, что заморозки конфликта можно ожидать уже нынешней зимой.
 
«Украинское контрнаступление продолжается уже 60 дней, с небольшими успехами и огромными потерями. Всё указывает на то, что этот конфликт будет заморожен. Украина находится в очень плохом положении», — пишет Die Welt.
По мнению обозревателей, вряд ли Украине удастся осуществить ею задуманное. Заморозка конфликта может быть похожа на «корейский вариант» урегулирования с появлением линии соприкосновения.
 
Welt указывает, что Запад признаёт неспособность ВСУ совершить устойчивые прорывы и масштабные завоевания, даже имея в арсенале современную технику.

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#украина
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#сво
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Балицкий: ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорвать оборону возле Работино
02 августа 2023, 11:26

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Накануне ВСУ предприняли попытку прорвать российскую оборону северо-восточнее Работино в Запорожской области. Они были вовремя замечены и ликвидированы. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
По его словам, штурмовая группа ВСУ была замечена российскими военными во время выдвижения. Таким образом, она была ликвидирована артиллерией.
 
«Противник несет потери, пытается восстановить боеспособность и снова бросает своих людей на убой. С упорством носорога западные кураторы бросают людей в мясорубку», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни является сдача в плен ВС РФ.

При этом военные украинские госпитали, находящиеся недалеко от линии соприкосновения, испытывают дефицит крови для переливания, также им не хватает медицинского оборудования для лечения раненых бойцов ВСУ.

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#всу
#вс рф
#солдат
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В прифронтовых госпиталях Украины не хватает крови для раненых солдат ВСУ
Военные госпитали на Украине испытывают дефицит крови и оборудования
02 августа 2023, 11:19

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Военные госпитали, находящиеся недалеко от линии соприкосновения, испытывают дефицит крови для переливания, также им не хватает медицинского оборудования для лечения раненых бойцов ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на украинских врачей.
«Новых поставок нет, а раненых очень много. Самый большой дефицит крови с отрицательным резус-фактором», — рассказал один из врачей.

Другой врач также сообщил о нехватке медицинского оборудования. Он заявил, что большая часть гуманитарных поставок до них просто не доходит.

При этом число украинцев с ампутированными конечностями стало сопоставимо с количеством людей с инвалидностью, пострадавших во время Первой мировой войны. Такие данные приводит американское издание The Wall Street Journal. Число украинцев, переживших ампутацию, составляет от 20 до 50 тысяч. При этом число британцев, которые лишились конечностей в Первой мировой, составляет примерно 41 тысячу бывших солдат и офицеров.

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Зеленский заявил о существенных разрушениях на юге из-за российских ударов
Зеленский сообщил о существенных разрушениях на юге Украины
02 августа 2023, 11:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ударов, на территории страны есть разрушения, самые серьезные из них - на юге. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
«К сожалению, есть повреждения. Самые существенные - на юге страны», - написал в своциальной сети украинский лидер. 
Накануне, сообщалось о повреждении портовой инфраструктуре в Измаиле. 

О крупных возгораниях на объектах промышленной инфраструктуры сообщал глава администрации Одесской области Олег Кипер. ​Он заявил, что после нанесения ударов со стороны ВС РФ, в городе прогремели взрывы на портах и элеваторе. 

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