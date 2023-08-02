Киевский режим атаковал корабль ВМФ

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ВСУ предприняли очередную попытку атаки морского корабля ВМФ, который предназначен для сопровождения гражданского морского транспорта. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
Попытка атаки была осуществлена в акватории Черного моря. Благодаря оперативным и слаженным действиям российских военнослужащих, украинский катер удалось обнаружить и уничтожить.
Минобороны также сообщило об успешной работе систем ПВО, которые за минувшие сутки перехватили 12 снарядов HIMARS, уничтожили 28 украинских дронов.
В ведомстве также назвали потери личного состава со стороны противника. Около 295 военнослужащих Украины были уничтожены на донецком направлении.
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Анастасия Крестьянова