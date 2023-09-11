Киевский режим впервые атаковал Россию немецкими беспилотниками

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Вооруженные силы Украины впервые нанесли удар по территории России с помощью немецких беспилотников Vector, сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, вчера глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинская сторона обстреляла село Зерново в Брянской области, частично разрушены два жилых дома. Он добавил, что из-за обстрела украинской стороной в населенном пункте нарушена электроподача. На месте ЧП уже приступили к работе сотрудники всех экстренных и оперативных служб региона.
По информации СМИ, ВСУ ударили по мирному селу дронами-трансформерами Vector от компании Quantum systems.
Как отметили в Mash, эти БПЛА сделаны из армированного углеволоконного материала, что делает их более устойчивыми к различным погодным условиям. Вместе с этим они бесшумны и транслируют видео для оператора в формате HD — передают изображение через зашифрованный канал передачи данных. Но главной их изюминкой считается универсальность. За несколько секунд Vector можно превратить в более лёгкую версию Scorpion. Тогда он становится менее заметным и более быстрым.
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По информации СМИ, ВСУ ударили по мирному селу дронами-трансформерами Vector от компании Quantum systems.
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Евгения Парфентьева