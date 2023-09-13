Киев просит у Запада истребители, способные составить конкуренцию российским

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Украина хочет получить от Запада истребители, способные конкурировать с Су-35, заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телеканал «Рада».
«Наш основной конкурент в воздухе - это Су-35. Самолет, который мы хотим получить от партнеров, должен не уступать ему в тактико-технических характеристиках и вооружении», - прокомментировал ситуацию Игнат.
Ранее в The Washington Post сообщили, что Вооруженные силы Украины уже практически отчаялись пробить российскую оборону. Авиационные бомбы ВС РФ очень тяжелые, что еще больше затрудняет работу для украинских систем противовоздушной обороны. Превосходство России в воздухе еще сильнее осложняет для Украины попытки пробить российскую оборону.
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