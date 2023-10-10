Кипр отказался передавать ВСУ 82 танка Т-80У

Фото: istockphoto/svarshik
Кипр отказался от передачи танков из-за репутационных последствий войны в секторе Газа.
По информации Mash, греческий Кипр планировал отдать Киеву партию, при этом получив взамен израильские «Меркава Мк.3». Но, когда кипрская сторона увидела, как легко ХАМАС уничтожает куда более защищённые «Меркава Мк.4», отказалась от сделки.
Также сообщается, что Израиль и сам заявил, что из-за войны не сможет отдать свою тяжёлую технику: её выводят с хранения и отправляют в боевые части. Из-за этого приостановилось соглашение, которое лоббировала Германия, о планах довооружить ВСУ без нанесения вреда своей оборонной промышленности.
Ранее кипрские власти просили Берлина передать им «Леопардов» за каждый отправленный Украине Т-80У. По предварительной версии, такого количества танков данной серии в Германии для обмена не оказалось, поэтому в сделку включили Израиль.
Т-80У является самым мощным танком СССР, который поставлялся Россией в греческую часть Кипра в 1990-х годах для защиты от Турции.
Читайте также:
В США раскрыли, что случилось с советниками ВСУ из НАТО
Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России
Глава МАГАТЭ сделал неожиданное заявление о Зеленском
Также сообщается, что Израиль и сам заявил, что из-за войны не сможет отдать свою тяжёлую технику: её выводят с хранения и отправляют в боевые части. Из-за этого приостановилось соглашение, которое лоббировала Германия, о планах довооружить ВСУ без нанесения вреда своей оборонной промышленности.
Т-80У является самым мощным танком СССР, который поставлялся Россией в греческую часть Кипра в 1990-х годах для защиты от Турции.
Читайте также:
В США раскрыли, что случилось с советниками ВСУ из НАТО
Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России
Глава МАГАТЭ сделал неожиданное заявление о Зеленском
Мария Фирсова