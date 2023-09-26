Кирби подтвердил прибытие на Украину первой партии танков Abrams

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Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил о прибытии первой партии танков Abrams американского производства на территорию Украины. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в ближайшее время будут осуществлены новые поставки.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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«Это первая партия танков Abrams. В ближайшие недели сюда прибудут новые машины», — цитирует телеканал слова Кирби.
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Диана Аванесян