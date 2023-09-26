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Кирби: У США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель

26 сентября 2023, 01:12
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США хватит средств на военные поставки Киеву всего на несколько недель. Об этом сообщает CNN.
По словам Кирби, дальнейшая помощь Украине без решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях может пострадать. Представитель Белого дома призвал законодателей поторопиться с выделением $24 млн, пока на фронте «сохраняются благоприятные условия» для контрнаступления ВСУ.

«Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы», — подчеркнул Джон Кирби в интервью телеканалу.


Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#украина
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ТАСС: В шести областях на востоке Украины объявлена воздушная тревога
26 сентября 2023, 01:10

Фото: iStock/Diana_Sand

Восточная и юго-восточная Украина объявили воздушную тревогу сразу в нескольких областях. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.
По состоянию на 00:30 по московскому времени сирены воздушной тревоги звучали в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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Кирби подтвердил прибытие на Украину первой партии танков Abrams
26 сентября 2023, 01:04

Фото: iStock/cla78

Представитель Белого дома Джон Кирби сообщил о прибытии первой партии танков Abrams американского производства на территорию Украины. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в ближайшее время будут осуществлены новые поставки.

«Это первая партия танков Abrams. В ближайшие недели сюда прибудут новые машины», — цитирует телеканал слова Кирби.

Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#страны
#партия
#поставки
#нато
#танки
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Арестович: На фронте придётся побывать всем мужчинам Украины
Экс-советник Зеленского Арестович заявил об ужесточении порядка мобилизации
26 сентября 2023, 00:11

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться. Об этом он заявил в эфире собственного YouTube-канала.
«Думаю, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу людей, не состоящих на учете в военкомате, будет налажен учет, и придется идти многим, если не всем», — сказал Арестович.

Кроме того, по его мнению, к уклоняющимся от мобилизации будут последовательно применяться всё более и более жёсткие меры.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по обороне Роман Костенко допустил, что из-за наращивания боевых ресурсов РФ Киев должен будет неизбежно придется усилить мобилизационные мероприятия, чтобы должным образом реагировать на количество сил и средств у российских войск.

Военное положение и мобилизация вызвали колоссальный отток людей из Украины. По оценкам ООН, был период, когда цифра уехавших за рубеж достигала 12,6 миллиона человек. Правда, позже часть из них вернулись. В настоящее время количество украинских беженцев за границей оценивается в 6,2 миллиона человек, передает РИА Новости. Выезд гражданам призывного возраста, то есть от 18 до 60 лет, за пределы Украины запрещен. Но многие идут на различные ухищрения, чтобы обойти этот запрет. Платят взятки либо незаконно пересекают границу. На этом фоне киевские власти изменили критерии пригодности к военной службе, упразднив часть ограничений. Теперь служить могут даже женщины люди с легкими психическими расстройствами.

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#мобилизация
#украина
#всу
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В ЛНР Росгвардия обнаружила тайник с иностранным вооружением ВСУ
25 сентября 2023, 23:31

Фото: iStock

В Луганской Народной Республике (ЛНР) Росгвардия обнаружила тайник с иностранным вооружением и боеприпасами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Росгвардейцы при проведении разведывательно-поискового мероприятия обнаружили в домовладении одного из населенных пунктов ЛНР, где ранее проживал военнослужащий ВСУ, оружие, форму и большое количество боеприпасов», — цитирует агентство текст сообщения.

Уточняется, что сотрудники Росгвардии обнаружили РПГ иностранного производства, гранаты, электродетонаторы, мины, патроны к стрелковому оружию, а также форму ВС Украины и флаг подразделения «Айдар»*.

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Средствами ПВО уничтожено 7 украинских БПЛА над Белгородской областью

Пушилин: За сутки ВСУ выпустили 64 боеприпаса по ДНР


*запрещенная в РФ организация
#оружие
#флаг
#сотрудники
#лнр
#всу
#рф
#росгвардия
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Средствами ПВО уничтожено 7 украинских БПЛА над Белгородской областью
25 сентября 2023, 22:05

Фото: istock / NiseriN

Вечером 25 сентября средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотный летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской областью.
Информацию сообщает Министерство обороны РФ. Беспилотники ВСУ были сбиты в небе над Грайворонским районом Белгородской области. На данный момент известно, что обломок одного из БПЛА повредил машину. По предварительным данным пострадавших нет. Информация о пострадавших и разрушениях на земле еще уточняется.

Напоминаем, сегодня, 25 сентября, над акваторией Чёрного моря и Крымом были сбиты 4 беспилотника вооруженных сил Украины. Информацию подтвердило Минобороны РФ. 

Также, утром 25 сентября беспилотник упал на жилой дом в Курске. БПЛА был сбит с помощью ПВО. Обломки повредили крышу здания в результате падения. Пожарные были направлены на место происшествия.

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#рф
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#беспилотник
#всу
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В Севастополе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт
В Севастополе из-за воздушной тревоги приостановил движение транспорт
25 сентября 2023, 21:38

Фото: iStock/skostin1951

В Севастополе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Об этом в своём Telegram-канале сообщает городская дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
В городе объявлена воздушная тревога. В связи с этим, властями было принято решение о приостановке движения общественного транспорта как в самом Севастополе, так и на Крымском мосту. 

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о разработанном обновлённом алгоритме действий по оповещению населения о начале воздушной тревоге. В него входит оповещение с помощью городских громкоговорителей и сирен, официально подтверждённая информация в Telegram-канале Развожаева, трансляция сигнала воздушной тревоги через местные каналы радио и телевидения.

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#севастополь
#воздушная тревога
#общественный транспорт
#всу
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Пушилин: за сутки ВСУ выпустили 64 боеприпаса по ДНР
25 сентября 2023, 21:02

Фото: iStock/RamonCast

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 64 боеприпаса из артиллерии и ещё несколько беспилотников по территории Донецкой Народной Республики. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что ВСУ использовали боеприпасы 152 и 155 калибра. 

В результате проведённого украинской стороной обстрела погиб 33-летний мужчина. Он находился вблизи дома, когда ВСУ начали обстреливать мирные кварталы города.

Также Пушилин отметил, что обстрелы привели к разрушениям четырёх домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и в Ясиноватой.

По итогам вчерашнего дня, 24 сентября, обнаружилось, что ВСУ выпустили 85 снарядов по территории ДНР. 

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#днр
#обстрел
#всу
#боеприпасы
#денис пушилин
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Военный эксперт Кнутов заявил о главной особенности самого сильного танка ВС РФ
25 сентября 2023, 19:44

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Военный эксперт, историк, директ музея ПВО Юрий Кнутов заявил, что основной особенностью самого сильного танка ВС РФ является такая его комплектация, которая способствует повышенной живучести.
Так, речь идёт о российском танке Т-90 «Прорыв», который считается наисильнейшим.

«Главная особенность в том, что башня танка непосредственно сзади, надёжно спрятана ниша боеприпасов, что снижает вероятность взрыва боекомплектов в случае пробития брони и возгорания внутри танка. Если даже снаряды подрываются, то выбивается специальная пластина, которая направляет всю взрывную волну, пламя и дым вне машины. Башню не срывает, и у экипажа есть шансы остаться в живых. Это и даёт повышение живучести», — отметил в беседе с Pravda.Ru Кнутов.

Он также отметил, что это довольно серьёзная машина с сильными изменениями.

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#машина
#техника
#танки
#военная техника
#спецоперация
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США раскрыли, что должна сделать Украина для завершения конфликта
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киеву придётся отказаться от четырёх областей
25 сентября 2023, 19:25

Фото: iStock/alzay

Чтобы заключить мирный договор с Россией, Украине придётся отказаться от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, безоговорочная капитуляция Украины – это единственный способ завершить сложившийся конфликт. 

Джонсон отметил, что Россия не отдаст Украине эти территории. К тому же, страна сейчас находится в таком положении, что не может ставить какие-то условия российской стороне. 

В заключение он заявил, что в случае отказала Украины от капитуляции, Россия будет защищать свои территории и в любом случае одержит победу.

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#украина
#россия
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#лнр
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