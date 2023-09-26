Кирби: У США хватит средств на поставки оружия Киеву только на пару недель

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Координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США хватит средств на военные поставки Киеву всего на несколько недель. Об этом сообщает CNN.
По словам Кирби, дальнейшая помощь Украине без решения Конгресса о дополнительных ассигнованиях может пострадать. Представитель Белого дома призвал законодателей поторопиться с выделением $24 млн, пока на фронте «сохраняются благоприятные условия» для контрнаступления ВСУ.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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«Отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину осенью и в зимние месяцы», — подчеркнул Джон Кирби в интервью телеканалу.
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Диана Аванесян