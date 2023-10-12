Кирби: У США почти исчерпаны ресурсы для военной помощи Украине

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Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что у Вашингтона на фоне недавнего выделения очередного транша военной помощи Киеву заканчиваются ресурсы на эти цели. Соответствующая трансляция велась на YouTube.
При этом Кирби добавил, что у администрации американского лидера Джо Байдена имеются денежные фонды для поддержки как Украины, так и Израиля в ближайшее время.
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