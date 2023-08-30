Кирби: Украина достигает постепенного прогресса в контрнаступлении

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Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина достигает постепенного прогресса в контрнаступлении. Об этом Кирби сообщил на брифинге.
Кирби отметил, что США будут продолжать поставки вооружений. Представитель Белого дома подчеркнул, что на многих участках боевых действий идут кровопролитные бои.
Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что украинские F-16 не переживут столкновения с разветвленной российской ПВО. Риттер считает, что отправленные на Украину истребители F-16 станут политическим шагом с нулевым военным эффектом.
По мнению Риттера, у РФ плотная и сложная сеть систем противовоздушной обороны, которая не позволит истребителям США чувствовать себя свободно в зоне проведения СВО.
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Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что украинские F-16 не переживут столкновения с разветвленной российской ПВО. Риттер считает, что отправленные на Украину истребители F-16 станут политическим шагом с нулевым военным эффектом.
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Екатерина Коршунова