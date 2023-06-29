Кириенко встретился с российскими военными 114-й бригады в ДНР

Фото: сайт Кремля
«Командир Илья Малой рассказал, как обстоят дела — обстановка внушает оптимизм. Также посмотрели технические разработки подразделения — есть интересные решения, все идет в дело, помогает бить противника», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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