Киселев рассказал, почему Россия не может потерпеть поражение в спецоперации

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Россия не может проиграть в специальной военной операции, так как не останется государства, способное к поддержанию ядерного баланса с Соединенными Штатами Америки. Мир окажется в новой колониальной системе, заявил гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«Мира, установленного после Второй мировой войны, хватило до нашего поколения, наше поколение строит новую конструкцию мира«», — заявил Киселев в ходе выступления на пятом Всемирном медиа-саммите.Он также добавил, что если представить проигрыш России, то не будет станы, которая сможет поддерживать баланс в ядерном оружии с США и мировое соотношение сил. РФ будет расчленена, а мировое соотношение изменится, и все почувствуют себя в новой колониальной системе, бескомпромиссной, потому что Штатам нужны ресурсы, а в Европе привыкли жить по колониальной модели.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар артиллерией по десяткам своих же солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак