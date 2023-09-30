Китай сократил продажи беспилотников и их комплектующих Украине

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Китайские компании сократили продажи беспилотников и комплектующих к ним Украине. Об этом сообщает американская газета New York Times.
Напомним, что 1 сентября Китай ввёл экспортный контроль за беспилотниками и их комплектующими.
В связи с этим, украинским властям приходится искать обходные пути, перевозя беспилотники контрабандой. Это необходимо, чтобы как можно быстрее компенсировать сбитые в зоне СВО дроны.
Уточняется, что сложившаяся ситуация создаст проблемы Украине в зимнее время.
Ранее сообщалось, что Украина занялась разработкой шести моделей беспилотников, некоторые из которых смогут преодолевать свыше 1 тысячи километров.
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В связи с этим, украинским властям приходится искать обходные пути, перевозя беспилотники контрабандой. Это необходимо, чтобы как можно быстрее компенсировать сбитые в зоне СВО дроны.
Ранее сообщалось, что Украина занялась разработкой шести моделей беспилотников, некоторые из которых смогут преодолевать свыше 1 тысячи километров.
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Анастасия Чинкова