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Китайский военный аналитик Го Сюань заявил агентству РИА Новости, что украинский план на контрнаступление не увенчался успехом, частично из-за эффективно организованной российской обороны. По его словам, Вооруженные Силы Украины не смогут прорезать сухопутное соединение между Крымом и российским материком в районе Мелитополя.
«Украинская армия начала крупномасштабное контрнаступление 4 июня с применением классической тактики: атака вдоль всего фронта в тысячах километров, в поисках уязвимых мест в оборонительных линиях для последующего прорыва», — отметил эксперт.Тем не менее, Го Сюань подчеркнул, что российская оборонительная линия, строившаяся восемь месяцев, оказалась непроницаемой. Кроме того, российская армия, обладая превосходством в артиллерийской и авиационной поддержке, имеет больше оборонительных сил, чем наступательных со стороны ВСУ.
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