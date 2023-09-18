«Кладбище техники»: командир ВС РФ рассказал о потерях ВСУ под Работино

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ВСУ могут терять до шести единиц боевой техники за сутки в районе Работина – Вербового. Об этом военному корреспонденту RT Владу Андрице рассказал командир российского подразделения разведки с позывным Бекас.
Он сообщил, что российская артиллерия успешно справляется с украинскими штурмовыми группами. В связи с этим, ВСУ сменили тактику и заметно уменьшили количество техники на данном участке. Теперь они перебрасывают военных за два километра от линии соприкосновения.
Бекас рассказал RT, что украинские солдаты передвигаются пешком и совершают попытки подавить российские огневые точки, но делают они это быстро и неприцельным огнём.
Кроме того, военнослужащий уточнил, что Украина несёт большие потери под Работино. Удалось перехватить радиосигнал одного из батальонов ВСУ, который показал, что солдаты отказываются идти в наступление.
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Бекас рассказал RT, что украинские солдаты передвигаются пешком и совершают попытки подавить российские огневые точки, но делают они это быстро и неприцельным огнём.
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Анастасия Чинкова