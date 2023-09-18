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«Кладбище техники»: командир ВС РФ рассказал о потерях ВСУ под Работино

RT: командир ВС РФ сообщил, что ВСУ теряют до шести единиц техники у Работина
18 сентября 2023, 12:33
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

ВСУ могут терять до шести единиц боевой техники за сутки в районе Работина – Вербового. Об этом военному корреспонденту RT Владу Андрице рассказал командир российского подразделения разведки с позывным Бекас.
Он сообщил, что российская артиллерия успешно справляется с украинскими штурмовыми группами. В связи с этим, ВСУ сменили тактику и заметно уменьшили количество техники на данном участке. Теперь они перебрасывают военных за два километра от линии соприкосновения.

Бекас рассказал RT, что украинские солдаты передвигаются пешком и совершают попытки подавить российские огневые точки, но делают они это быстро и неприцельным огнём.


Кроме того, военнослужащий уточнил, что Украина несёт большие потери под Работино. Удалось перехватить радиосигнал одного из батальонов ВСУ, который показал, что солдаты отказываются идти в наступление.

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#сво
#всу
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#россия
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Последние новости СВО: под чьим контролем Андреевка
18 сентября 2023, 10:40

Фото: istock/OLGA Zhukovskaya

Сразу на нескольких направлениях фронта российские военнослужащие перешли в наступление. Несмотря на заявления киевских властей о взятии населенного пункта Андреевка по контроль ВСУ, за село продолжаются бои. О реальной ситуации на линии боевого соприкосновения, расскажет редакция «Радио 1».

Украинский БПЛА сбит над Крымом


Минобороны РФ сообщило о попытке атаки беспилотниками противника объектов на территории РФ. Дрон был обнаружен российской системой ПВО и сбит над юго-западной частью полуострова Крым. Кроме того, ВСУ выпустили беспилотники по территории Тульской и Белгородской областях. Все БПЛА были перехвачены, пострадавших и разрушений нет.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Spiegel: Российские минные поля стали непреодолимым препятствием для ВСУ
Spiegel: Российские минные поля стали непреодолимым препятствием для ВСУ

Минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигналы оповещения сработали в Киевской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины. Власти страны не сообщали о каких-либо повреждениях до настоящего времени. Однако, портал «Военное обозрение» информирует, что ВС РФ ударили по объектам, посредством которых Украина перевозит военные грузы. Речь идет о портах в Одесской области. По информации издания, цели ударов достигнуты.

 

Последние новости СВО


Российские военнослужащие перешли в атаку на нескольких направления в зоне спецоперации. Так, ВС РФ произвели серию ударов по позициям украинских военнослужащих в населенных пунктах Орехов, Работино и Малая Токмачка. Сами оказались под обстрелами в Копанях, Токмаке, Ильченково и Новопокровке. Предприняли попытку наступательных действий российские военнослужащие со стороны Приютного. Бои за ранее утраченные позиции ВС РФ вели в районе Опытного и перешли к штурму действия в Марьинке. На Бахмутском направлении ВС РФ контратаковали у Андреевки, несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о взятии села под контроль ВСУ, бои за населенный пункт продолжаются.

Также информацию о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины опроверг врио главы ДНР Денис Пушилин, назвав подобные заявления «очередным вбросом». Украинские военные пытаются взять под контроль участок на этом направлении и вытеснить ВС РФ железнодорожную ветку. Противник также наносит удары по российским войскам в Заветном Желании, Старомлыновке и Новодонецком. Донецке и Опытном.

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#украина
#бпла
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#тревога
#всу
#вс рф
#пво
#воздушная тревога
#контрнаступление
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С 1 ноября вступят в силу изменения в предоставлении льгот участникам СВО
Гладков: с 1 ноября военнослужащие смогут получить все формы поддержки
18 сентября 2023, 10:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

С 1 ноября текущего года все военнослужащие из Белгородской области, принимающие участие в СВО, смогут получать все формы поддержки, в которые также входят единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что выплаты распространяются и на тех военнослужащих, которые состоят в частных военных компаниях.

Кроме того, Гладков поручил до 1 ноября провести обход по квартирам семей участников СВО, чтобы убедиться, что они проживают в комфортных условиях.

Ранее военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему заметен рост популярности службы в зоне СВО по контракту. По его словам, с начала текущего года контракты подписали уже 280 тысяч россиян. Это связано с получением большого количества льгот, которые предоставляются как самому военнослужащему, так и членам его семьи. 

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#льготы
#выплаты
#военные
#сво
#вячеслав гладков
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Выяснилось, кто мог сбросить в водоем труп британского наемника со связанными руками
Sun: Британца Чедвика, возможно, запытал и убил другой иностранный наемник
18 сентября 2023, 10:03

Фото: iStock/Aroma photography

Британский наемник Джордан Чедвик, турп которого выловили из реки, мог быть убить свои коллегам, сообщает издание Sun.
Напомним, ранее под Запорожьем нашли тело пропавшего британского наемника Джордана Чедвика, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины. Его труп вытащили из водоема со связанными руками. Предполагается, Чедвика мог убить его коллега.

«Его перепуганные товарищи назвали главным подозреваемым другого британского бойца», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По словам собеседников СМИ, убитого пытали водой, поскольку жидкость, обнаруженная в легких трупа, отличается от той, что находится в водоеме, из которого достали Чедвика. 

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#труп
#всу
#наём
#великобритания
#река
#убийство
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Небензя: Украина не может привлечь нейтральные страны к реализации формулы мира
18 сентября 2023, 09:45

Фото: istock / Silent_GOS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев не сможет подтянуть к реализации своей так называемой «формулы мира» государства, придерживающиеся нейтральной позиции.

«Что касается встреч по так называемой «формуле мира» Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации», — приводят цитату дипломата РИА Новости.

По словам постпреда, ООН не удается вовлечь в данную дискуссию. Также Небензя напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш многократно заявлял о преданности принципу беспристрастности и равноудаленности в этом вопросе. Кроме того, Небензя призвал анализировать информацию, которую Владимир Зеленский выдает как факт.

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#оон
#владимир зеленский
#киев
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Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ
18 сентября 2023, 08:58

Фото: istock / undefined undefined

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал контрнаступление Вооружённых сил Украины, отметив огромные потери среди солдат. Об этом он написал в соцсети X.

«Так много смертей за столь ничтожный результат», — написал Маск.
Таким образом Маск прокомментировал серию постов бизнесмена Дэвида Сакса о провале контрнаступления. Также он добавил, что достижения украинского контрнаступления настолько малы, что практически не видны на карте.

Напомним, что в 2022 году Илон Маск отказался включать спутниковую связь Starlink над Крымом, так как на территории полуострова действовали санкции против России, которые ввели США. Своими действиями он сорвал атаку Киева. Кроме того, он добавил, то интернет Starlink был создан для сериалов и удаленного обучения, а не для военных действий.

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#сша
#санкции
#илон маск
#контрнаступление
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Рогов: Элитные солдаты ВСУ хотят уйти с передовой в Запорожье
18 сентября 2023, 08:40

Фото: istock / Liudmila Chernetska

Элитное подразделение 47-й механизированной бригады ВСУ «Магура» требует их вывода с передовой на ореховском направлении запорожского фронта.
Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова передают РИА Новости.

Причиной такой просьбы стала необходимость военных в отдыхе.

«Они обратились к командованию с требованием вывести их с позиций на передовой. Украинское подразделение хочет отойти в тыл, отдохнуть и пополнить свои ряды», — отметил Рогов.
По словам Рогова, бойцы бригады в настоящее время доведены до отчаяния и близки к панике. Он также добавил, что ранее ВСУ ставило бригаде цель дойти до Крыма с парадом победы, но военным Украины так и не удалось прорвать первую линию обороны, и армия несет потери под населенным пунктом Работино Запорожской области.

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#армия
#новости
#всу
#владимир рогов
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Депутат Госдумы назвал лицемерием условия Шольца по миру на Украине
18 сентября 2023, 08:17

Фото: istock / Oleg Elkov

Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет раскритиковал условия канцлера Германии Олафа Шольца для начала переговоров между Россией и Украиной.
Напомним, ранее Шольц выступил с заявлением, что для начала мирных переговоров России необходимо вывести войска с территорий конфликта. 

Шеремет заявил о лицемерии немецкого канцлера, так как Германия продолжает поставлять вооружение и технику «киевскому режиму и его боевикам», при этом призывая к мирному решению. Депутат заключил, что для прекращения конфликта необходимо перестать отправлять финансы и оружие Украине. Слова депутата передают РИА Новости. 

Михаил Шеремет также считает, что Шольц напрямую причастен к эскалации украинского кризиса и несет за это ответственность. 

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#финансы
#вооружение
#германия
#шольц
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Владимир Зеленский заявил о неприемлемости территориальных уступок России
18 сентября 2023, 07:57

Фото: istock / Liukov

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании СBS сделал заявление о неприемлемости окончания военного конфликта на Донбассе путем передачи территорий России.
«Нет. Это наша территория», — ответил президент Украины на вопрос о готовность отказаться от территорий ради окончания конфликта.
Также украинский лидер добавил, что контрнаступление ВСУ будет продолжаться даже при плохой погоде.

Кроме того, в конце августа Верховная рада приняла положение, которым исключила любые территориальные уступки ради прекращения военных действий.


Напомним, что 30 сентября 2022 президент РФ подписал с главами ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей договор о присоединении регионов к России.

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Российский боец рассказал о дерзком налете на опорный пункт ВСУ

#лидер
#днр
#лнр
#владимир зеленский
#всу
#рф
#контрнаступление
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Разведчик ВС РФ назвал вероятность наступления ВСУ на Артемовск крайне малой
18 сентября 2023, 06:59

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ заявил, что у украинской армии практически нет шансов подойти к Артёмовску незамеченными.

Причиной стал рельеф, а именно поля и лесополосы, которые окружают город. Об этом он рассказал во время беседы с РИА Новости. Возможность прямого наступления армии Украины на город военнослужащий оценил как малую.

«Мы находимся на окраине Артемовска, и перед нами никого нет, только противник в лесополосах. До ближайшей лесополосы примерно 900 метров. Вероятность того, что противник будет наступать на Артемовск в нашем направлении маленькая», — сказал военный.
Также разведчик заявил, что несколько дней ВСУ обстреливали близлежащую территорию артиллерией крупного калибра и кассетными боеприпасами, после чего обстрелы прекратились на 2 дня.

«Это значит, либо экономят, либо кого-то ждут», — заключил он.
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#всу
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