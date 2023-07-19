Кличко: В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве и области.
Как сообщает РБК, воздушная тревога объявлена в Киеве второй раз за ночь. Также в зоне тревоги находятся Черкасская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая и Ровненская области Украины.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и Днепропетровской области. Серии взрывов также были зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях, в Славянско-Краматорской агломерации, а также в частях Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая город Запорожье. По сведениям военных корреспондентов, по объектам ВСУ отработали российские беспилотники «Герань-2».
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Артем Путинцев