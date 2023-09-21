Кличко заявил о взрыве в Киеве

Произошел взрыв в районе Дарницкого района Киева, что привело к отключению электричества и воды в некоторых микрорайонах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
«Произошел взрыв в Дарницком районе... В результате некоторые районы Святошинского района остались без электроэнергии и водоснабжения», — написал Кличко.Ранее телеканал «Общественное» сообщил о мощных взрывах в Киеве. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена тревога.
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